В Кремле рассказали, когда встретятся Путин и Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Джо Байденом необходима, однако четких сроков пока нет.

"Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Белый дом сообщал, что не обладает информацией о возможности встречи глав России и США. Песков также заявлял, что в Кремле не располагают информацией о возможной встрече Путина и Байдена.