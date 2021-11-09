Кремль: значение трехстороннего заявления Путина, Алиева и Пашиняна трудно переоценить

Значение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении, трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные для и Азербайджана, и Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - поведал он.

Песков напомнил, что российский миротворческий контингент, временно дислоцированный на территории Азербайджана согласно трехстороннему заявлению, выполняет свои функции, занимаясь обеспечением безопасности, мониторинга режима прекращения огня, возвращением беженцев и другими вещами.

"Это чрезвычайно важно. Значение подписанных документов трудно переоценить", - обратил внимание он.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что у президента сегодня "никаких контактов на этот счет" не планируется.

В целом характеризуя общение Москвы с Баку и с Ереваном, он констатировал, что оно ведется "на различных уровнях и на регулярной основе".

Говоря о возможных трехсторонних переговорах, Песков уточнил, что "если и когда такая договоренность будет достигнута", то Кремль сообщит об этом, а пока "каких-то конкретных пониманий нет".