Президент Узбекистана примет участие в саммите Тюркского совета в Стамбуле

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Турцию, где он примет участие в мероприятиях саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Саммит Тюркского совета пройдет в Стамбуле 11-12 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы расширения отношений в рамках совета в областях торговли, инвестиций, цифровых технологий, "зеленой экономики", транспорта, коммуникаций, культуры.

"По итогам саммита ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям", - сообщили в пресс-службе президента республики.

Также в Стамбуле состоится ряда двусторонних встреч.

Напомним, в Совет входят Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.