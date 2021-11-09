Президент Узбекистана примет участие в саммите Тюркского совета в Стамбуле
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Турцию, где он примет участие в мероприятиях саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Саммит Тюркского совета пройдет в Стамбуле 11-12 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы расширения отношений в рамках совета в областях торговли, инвестиций, цифровых технологий, "зеленой экономики", транспорта, коммуникаций, культуры.
"По итогам саммита ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям", - сообщили в пресс-службе президента республики.
Также в Стамбуле состоится ряда двусторонних встреч.
Напомним, в Совет входят Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Киргизия.