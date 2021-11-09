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Осетинскую драматургию поддержат "Антологией"

Осетинскую драматургию поддержат &quot;Антологией&quot;

В скором времени на полках библиотек и книжных магазинов Северной Осетии появится "Антология осетинской драматургии" – книга будет издана на средства президентского гранта.

"Цель проекта - поддержка и развитие классической национальной драматургии. В настоящее время испытывается большой дефицит изданий по национальной драматургии. Назрела острая необходимость восстановления произведений национальных драматургов дореволюционного периода", - сообщила инициатор проекта Аида Харкиладзе, передает "Это Кавказ".

Издание соберет произведения осетинских драматургов разных эпох, начиная от основоположников этого жанра - Елбыздыко Бритаева, Розы Кочисовой, и заканчивая современниками. Также проект и в цифровом исполнении.

Театры республики остро нуждаются в расширении репертуара за счет пьес отечественных авторов на осетинском языке, и выпуск антологии станет подспорьем в решении этой задачи, - добавила Харкиладзе.

Напомним, в Северной Осетии действует семь театров, и новое издание поможет им максимально расширить свои репертуарные возможности.

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