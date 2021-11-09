Стрелок из поезда Москва-Адлер взят под стражу

Пассажира, открывшего стрельбу в поезде Москва-Адлер, арестовали, рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СКР Елена Марковская.

Как установило следствие, ночью шестого ноября начальник пассажирского поезда Москва-Адлер сообщил в полицию о неадекватном поведении пассажира купейного вагона и попросил прибыть наряд полиции.

Стражи порядка попытались остановить противоправные действия мужчины 1977 года рождения, однако он заперся в купе и открыл стрельбу, в результате ранив сначала полицейского, а затем одного из сотрудников СОБР регионального управления Росгвардии.

Открыто уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

"По ходатайству следователя Юго-Западного следственного отдела на транспорте обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводит слова Марковской РИА Новости.