В сочинском тоннеле произошло ДТП, есть пострадавшие

В результате автоаварии в сочинском тоннеле пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ОГИБДД по Сочи.

ДТП произошло в районе 7-го километра трассы "Джубга – Сочи до границы с Абхазией". По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречку и допустил столкновение с "Нивой", после чего перевернулась и врезалась в машину KIA. Hyundai Elantra продолжил движение по встречной полосе, где столкнулся с "ГАЗ 2624".

Отмечается, что в результате аварии пострадали шесть человек, среди которых пассажир Hyundai Elantra 2021 года рождения. На момент происшествия младенец находился в детском кресле и серьезных травм не получил.