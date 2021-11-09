Ситуация с коронавирусом в Крыму продолжает ухудшаться

В Крыму за минувшие сутки впервые выявили более 800 случаев коронавируса.

За 8 ноября зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, заболеваемость в регионе ежедневно растет со 2 октября. Крым вышел на пятое место по заболеваемости среди российских регионов. Больше случаев заражения только в Москве, Подмосковье, Петербурге и Самарской области.

Несмотря на рекордную заболеваемость, Крым на ноябрьские праздники оказался популярным направлением у россиян. Заселение в отели, пансионаты и санатории республики возможно по QR-кодам о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

Общее число инфицированных в Крыму превышает 103,6 тыс человек, выздоровели 91 356 человек, умерли 3 159.