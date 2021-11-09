Главная » Новости
Азербайджан Иран

На Кубани уйдет с молотка старейшее издательство края

На Кубани уйдет с молотка старейшее издательство края

Власти Кубани выставили на торги старейшее издательство края "Советская Кубань", которое было создано в 1937 году. 

На продажу выставлены 100% акций издательства – это 741 981 обыкновенная именная акция в бездокументарной форме, это составляет 100% от уставного капитала акционерного общества "Издательство "Советская Кубань", - сообщает ТАСС.  

Торги стартуют от 574 млн рублей: лот включает в себя четыре имущественных участка общей площадью 35 тыс кв м, на которых расположены здания, они начнутся через две недели.

Напомним, в старейшем издательстве края издавались газеты "Правда" и "Известия". 

870 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!