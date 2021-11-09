На Кубани уйдет с молотка старейшее издательство края

Власти Кубани выставили на торги старейшее издательство края "Советская Кубань", которое было создано в 1937 году.

На продажу выставлены 100% акций издательства – это 741 981 обыкновенная именная акция в бездокументарной форме, это составляет 100% от уставного капитала акционерного общества "Издательство "Советская Кубань", - сообщает ТАСС.

Торги стартуют от 574 млн рублей: лот включает в себя четыре имущественных участка общей площадью 35 тыс кв м, на которых расположены здания, они начнутся через две недели.

Напомним, в старейшем издательстве края издавались газеты "Правда" и "Известия".