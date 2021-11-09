Сепаратисты, сбежавшие в Армению, провели акцию протеста в Ереване

Сепаратисты, проживавшие во время оккупации в Гадруте и Шуше, а после Отечественной войны сбежавшие в Армению, устроили акцию протеста перед зданием правительства в Ереване. Об этом пишут СМИ.

Протестующие требуют дать им статус беженцев и не сокращать социальные выплаты, уточняет Sputnik Армения.

Один из участников митинга Левон Айриян рассказал, что до июля они получали социальную помощь в размере 30 тыс драмов (около $60) на человека для оплаты аренды жилья и финансовую помощь на 68 тыс драмов (около $125).

сейчас, по его словам, финансовая помощь больше не выплачивается, а выплаты на жилье сократились до 25 тыс драмов ($50) - и это на фоне роста цен на продукты.