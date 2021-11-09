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Южнокорейские электромобили будут производить в Бухаре

Южнокорейские электромобили будут производить в Бухаре

Выпуск южнокорейских электромобилей с нестандартным дизайном организуют в Бухаре, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.

Подчеркивается, что южнокорейским партнером станет компания по созданию инновационных электромобилей Songuo Mobility Innovation. Общая стоимость завода составит $1,2 млрд. Он будет выпускать до 30 тыс электромобилей в год.

В партии отметили, что в скором времени начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.

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