Турецкие перцы не выдержали проверку туапсинского Россельхознадзора

Кубанские специалисты Россельхознадзора вернули из Туапсе в Турцию 15 т зараженного болгарского перца, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления надзорного ведомства.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в морском порту Туапсе в турецком перце был обнаружен карантинный объект - вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), что было подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ "ВНИИКР", - передает "АиФ-Юг".

Чтобы предотвратить проникновение и распространение на территории страны карантинных объектов, партия зараженного перца была возвращена грузоотправителю, - говорится в сообщении.