Большинство москвичей сделали прививку от гриппа

В Москве вакцинацию от гриппа прошли около 6,1 млн человек - 52,42% населения города.

"По состоянию на 8 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 6,1 миллиона человек, что составляет 52,42% от численности населения города", - сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Процент вакцинированных от гриппа детей в Москве составляет 64,3%.

В настоящее время прививку можно сделать в прививочных кабинетах поликлиник, а также в негосударственных медицинских организациях.