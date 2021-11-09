Обновленный Парк Низами в Дербенте откроется весной

Самый крупный парк Дербента, парк имени азербайджанского поэта Низами Гянджеви, откроется после реконструкции к началу нового туристического сезона, - сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"Открытие парка им. Низами Гянджеви с фонтанным комплексом мы ждем в марте-апреле 2022 года. Сейчас полным ходом идут работы, уже установлен фонтан, в парке появляются новые объекты - башня, библиотека, музей, в котором, в том числе, будут выставлены археологические находки, сделанные при реконструкции парка. Туристам будет на что посмотреть", - рассказал Пирмагомедов, передает ТАСС.

По его словам, общая территория парка составляет более 6 га, в настоящее время он является самым большим в городе.

Напомним, парк им. Низами Гянджеви, в центре которого появится комплекс с мультимедийным фонтаном, на сегодняшний день самый большой в Дербенте – его площадь составляет более 6 га, на его территории также расположены руины древней городской стены.