Москва подвела итоги первого послевоенного года на Южном Кавказе

Министерство иностранных дел России сегодня распространило заявление в связи с годовщиной подписания президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Данный шаг позволил положить конец кровопролитию и запустить процесс налаживания мирной жизни в регионе", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений", - обращается внимание в заявлении.

В МИД отметили, что развернутый в соответствии с трехсторонних Заявлением от 9 ноября российский миротворческий контингент вносит значительный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности, что ценят и азербайджанские, и армянские друзья России.

В ведомстве напомнили, что при участии российских миротворцев со 2 декабря минувшего года в общей сложности было возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц, из них 105 - Армении, 17 - Азербайджану. В свою очередь Баку получил три пакета карт минных полей.

Министерство указало, что российские миротворцы принимают активное участие в налаживании мирной жизни: в регион регулярно привозится гуманитарная помощь, идет разминирование территорий (с ноября прошлого года проверено 1 937 зданий, очищено 2 311, 5 га территории и 683 км дорог, найдено свыше 26 тыс взрывоопасных предметов). Реализуется восстановление необходимой для жизни инфраструктуры. Домой возвратились около 53 тыс беженцев.

Кроме того, с декабря по июнь МЧС РФ доставило в регион 1 581 тонну гуманитарных грузов, включая электростанции, инженерную и пожарную технику, вещи первой необходимости, а также 800 т строительных материалов. Осуществлены работы по гуманитарному разминированию.

"Продолжаем прилагать усилия в целях скорейшего решения остающихся гуманитарных задач, включая освобождение всех удерживаемых лиц, содействие прояснению судеб всех пропавших без вести, передачу тел погибших и предоставление в полном объеме достоверных карт минных полей. Актуальным является и обеспечение сохранности объектов культурно-религиозного и исторического наследия", - указали в МИД РФ.

В ведомстве также обратили внимание, что планируют совместно с партнерами последовательно воплощать в жизнь задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, о которых идет речь в Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января нынешнего года. В министерстве дали высокую оценку деятельности Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством зампредседателя правительства РФ, вице-премьеров АР и РА. В ведомстве указали на необходимость запуска в максимально сжатые сроки основанных на балансе интересов конкретных проектов: это поможет раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа.

Помимо этого, в сообщении сделан акцент на важности снижения напряженности на азербайджано-армянской госгранице, скорейшем запуске ее делимитации и затем демаркации. "Готовы оказывать все необходимое консультативное содействие", - заявили в МИД РФ.

"Считаем важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач. Востребован также вклад МККК, УВКБ ООН, ЮНЕСКО и других профильных международных организаций", - уточнили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство выразило готовность всеми способами способствовать нормализации отношений между Баку и Ереваном, поддерживать мирные инициативы, ставящие целью развитие контактов на всех уровнях по широкому спектру вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона, а также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджана и Армении при участии России для формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами.

"Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества", - заключили в МИД РФ.