Школьница в наушниках погибла под колесами поезда в Сочи

В Сочи в результате несчастного случая на железной дороге погибла 14-летняя девушка.

ЧП произошло 9 ноября, в 08.40 в районе железнодорожной станции Якорная Щель машинист пассажирского поезда Воркута - Адлер заметил человека на путях, он применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Школьница погибла на месте.

По предварительной версии, девушка находилась в наушниках и не услышала приближающийся поезд.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.