Чеченский карбоновый полигон станет "Серебряным садом"

Чеченские волонтеры высадили на территории первого на Северном Кавказе карбонового полигона Way сarbon более 600 деревьев, - сообщил председатель профсоюзной организации студентов Грозненского нефтяного технического университета ГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Адам Хамзаев.

"В рамках программы развития серебряного волонтерства мы реализуем проект "Серебряный сад". На территории карбонового полигона площадью 51 га уже посадили порядка 600 деревьев, цель экологической акции - повышение уровня экологического воспитания и вовлечение молодежи в активную экологическую волонтерскую деятельность", - отметил собеседник агентства, добавив, что планируется высадить еще около 400 деревьев, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2021 года Минобрнауки РФ запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Такие полигоны создаются в Чечне, на Кубани, в Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.