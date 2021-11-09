В России число смертей от COVID-19 за сутки превысило 1,2 тыс человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 39,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 39 160 тыс в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 200 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 287, в Московской области - 2 818, в Петербурге - 2 680. В Крыму новых случаев 803, в Ставропольском крае - 499, в Краснодарском крае - 320, в Дагестане - 163, в Кабардино-Балкарии - 137, в Чечне - 114, в Северной Осетии - 104, в Карачаево-Черкесии - 87, в Адыгее - 80, в Ингушетии - 84.

Суточный прирост составил 0,44%, общее число инфицированных в России достигло 8 873 655 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 32 036 человек, за весь период - 7 619 596 человек.

Умерли за сутки 1 211 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 249 215 человек.