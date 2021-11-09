Студенты из Иркутска исследовали "Путь на Кавказ"

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) по проекту вуза "Путь на Кавказ" побывали в Северной Осетии и Чечне, где познакомились с Северо-Кавказским федеральным округом, - сообщил заместитель начальника управления по молодежной политике ИРНИТУ Иван Маньков.

"Поездка была с 1 по 7 ноября. 30 студентов из Иркутска посетили Владикавказ и Грозный, ездили в экскурсии по этим городам, съездили в Беслан, где почтили память погибших в результате теракта в школе. Ездили в горы, смотрели туристические места, познакомились с народами и традициями, а также обменялись опытом со студентами владикавказского университета", - цитирует собеседника ТАСС.

Идея проекта появилась в ИРНИТУ после Всероссийского гражданско-патриотического форума "Россия - наш дом", в ходе которого студенты вуза обратили внимание участников на то, что в регионах СКФО вкладывается много средств в развитие городской среды, но в информационном поле новости о них фигурируют только в негативном свете.