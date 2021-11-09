Клады с монетами нашли в центре Дербента

Два клада с медными монетами обнаружены во время раскопок археологического комплекса XI-XII веков, расположенного на центральной площади Дербента, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Сам комплекс был обнаружен в процессе проведения комплексного благоустройства городской площади. В исследуемом втором помещении было обнаружено большое количество монет, в частности два клада. Один из которых скопление клада, а второй разбросан по полу", - приводит слова чиновника ТАСС.

Научный сотрудник ООО "Научно-производственный центр туризма и краеведения" Кыдырали Шаушев пояснил, что такое количество монет в жилом помещении уникально для Дербента.

Он добавил, что жилищно-бытовые остатки в комплексе находятся в хорошем состоянии: это остатки жилья, печей и двух водоводов из керамических труб.

Находки будут выставлены в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.