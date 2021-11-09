Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью

Кабинет министров Литвы во вторник принял решение о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах.

"Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента", - сообщила премьер страны Ингрида Шимоните по итогам заседании правительства.

Чрезвычайное положение в Литве, согласно процедуре, может ввести Сейм (парламент).

Предлагается ввести режим ЧП на месяц, начиная с 00.00 10 ноября, действовать он будет в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее, а также в местах размещения нелегальных мигрантов, ранее проникших в страну через Беларусь.