В Минздраве заявили, что в России третья волна коронавируса переросла в четвертую

В России третья волна пандемии коронавируса переросла в четвертую, об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов на пленарном заседании X международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".

"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну", - сказал Чуланов.

Он констатировал, что в большинстве регионов четвертая волна еще продолжается.

По словам специалиста, самая сложная ситуация по COVID-19 наблюдается в настоящее время в европейском регионе ВОЗ, это во многом это связано с эпидситуацией в России.