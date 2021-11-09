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Бакинские евреи приняли участие в шествии Дня Победы Азербайджана (ВИДЕО)

скриншот из видео
скриншот из видео

Пользователи социальных сетей активно делятся видеороликом, на котором запечатлен интересный момент с прошедшего накануне в Баку шествия в честь Дня Победы в Отечественной войне Азербайджана.

На записи молодой мужчина в кипе, обернувшись флагом Израиля наподобие плаща, идет по улице Баку вместе с другими участниками шествия, размахивая азербайджанским флагом, который он держит в руках.

"Всеми привет! Победа за нами!" - кричит он сквозь автомобильные гудки, обращаясь к снимающему видео.

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