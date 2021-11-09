В Баку отреагировали на незаконный визит главы Минобороны Армении в Ханкенди

В министерстве обороны Азербайджана назвали провокацией незаконный визит главы Минобороны Армении Аршака Карапетяна в зону ответственности российских миротворцев.

Ранее СМИ Армении сообщили, что Карапетян встретился с незаконными армянскими формированиями в Ханкенди и высказал мнение об их боеготовности.

"Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны Армении своим поступком намерены дестабилизировать обстановку в регионе и поставить под угрозу работу российских миротворцев.

"Армянское военное руководство вместо того, чтобы сделать выводы из тотального поражения во 2-й Карабахской войне за 44 дня, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, вместо этого предпринимает попытки дешевых военных авантюр с целью внутреннего потребления", - говорится в тексте.

В Минобороны заявили, что незаконный визит Карапетяна продемонстрировал, что Армения продолжает оказывать поддержку незаконным формированиям на территории Азербайджана. Присутствие элементов ВС Армении продолжает оставаться в зоне ответственности российских миротворцев.

"Предупреждаем военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных посещений азербайджанских территорий, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических провокаций", - заключили в ведомстве.