Главная » Видео
Азербайджан Иран

Бакинские евреи присоединились к шествию Дня Победы Азербайджана

Шествие по случаю Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне началось в Баку. Тысячи жителей столицы вышли на улицы, чтобы принять участие в праздничном марше.

890 просмотров






Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!