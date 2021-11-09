Бакинские евреи присоединились к шествию Дня Победы Азербайджана 9 ноя в 11:18 Шествие по случаю Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне началось в Баку. Тысячи жителей столицы вышли на улицы, чтобы принять участие в праздничном марше. 890 просмотров Видео Азербайджан Общество Отечественная война Азербайджана Баку Ещё ... Далее В Баку отреагировали на незаконный визит главы Минобороны Армении в Ханкенди Ранее Новые технологии помогли снизить число хищений электроэнергии на Юге России Читайте Вестник Кавказа в