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Новые технологии помогли снизить число хищений электроэнергии на Юге России

Новые технологии помогли снизить число хищений электроэнергии на Юге России

За три квартала текущего 2021 года специалисты ПАО "Россети Юг" выявили хищения 17 млн кВт/ч электроэнергии, что в 3,1 раза меньше, чем годом ранее, - сообщили сегодня в  департаменте по связям с общественностью компании.

Наибольший объем незаконного потребления в текущем году отмечен в Астраханской области (34%), наименьший - в Калмыкии (16%). В Волгоградской и Ростовской областях этот показатель составил 26% и 24%, соответственно, а общий ущерб от действий нарушителей составил 62 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Потребители уже возместили энергокомпании почти 4 млн рублей, в судах рассматриваются еще 50 актов бездоговорного потребления на сумму 37 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Снижение объемов несанкционированного потребления электроэнергии – это результат внедрения новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, позволяющего выявлять и предотвращать энерговоровство. В филиалах ПАО уже функционируют более 260 тыс приборов учета нового поколения, - добавили в компании.

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