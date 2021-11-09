Новые технологии помогли снизить число хищений электроэнергии на Юге России

За три квартала текущего 2021 года специалисты ПАО "Россети Юг" выявили хищения 17 млн кВт/ч электроэнергии, что в 3,1 раза меньше, чем годом ранее, - сообщили сегодня в департаменте по связям с общественностью компании.

Наибольший объем незаконного потребления в текущем году отмечен в Астраханской области (34%), наименьший - в Калмыкии (16%). В Волгоградской и Ростовской областях этот показатель составил 26% и 24%, соответственно, а общий ущерб от действий нарушителей составил 62 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Потребители уже возместили энергокомпании почти 4 млн рублей, в судах рассматриваются еще 50 актов бездоговорного потребления на сумму 37 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Снижение объемов несанкционированного потребления электроэнергии – это результат внедрения новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, позволяющего выявлять и предотвращать энерговоровство. В филиалах ПАО уже функционируют более 260 тыс приборов учета нового поколения, - добавили в компании.