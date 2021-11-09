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Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса "Мир-19"

Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса &quot;Мир-19&quot;

Завершается вторая фаза клинических исследований отечественного препарата от коронавируса "МИР-19", сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "МИР-19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", - рассказала она на X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2021".

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