Коляску с ребенком использовали для совершения кражи в Ессентуках

Похищение одежды из магазина раскрыли в Ессентуках. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратились сотрудники магазина одежды, которые рассказали, что неизвестные украли товар из торгового зала.

На месте преступления правоохранители опросили персонал магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В результате розыскных мероприятий они установили личности граждан, которые могут причастны к совершению преступления. Ими оказались жители соседнего региона: 30-летний мужчина и две женщины - 34-х и 35-ти лет, одна из них ранее была судима за кражу.

Оказалось, что сначала в торговый зал пришел мужчина, он сделал несколько фотографий товара и покинул магазин.

"Через некоторое время в магазин зашли женщины, одна из них катила коляску со своим малолетним ребенком. Прогуливаясь по залу, гражданки снимали с вешалок предварительно сфотографированную мужскую и женскую одежду и складывали ее в коляску, затем, минуя кассу, покинули торговое учреждение", - уточнили в полиции.

В общей сложности магазин понес ущерб на более чем 40 тыс рублей. Одежду преступники успели продать, полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).