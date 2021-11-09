Крымская компания приведет в порядок дорогу вдоль озера Донузлав

Власти Крыма нашли подрядчика для ремонта дороги Новоивановка – Ленское на западе Крыма, проходящей вдоль озера Донузлав - его выполнит компания "ВАД".

Протяженность ремонтируемой дороги составляет 18,8 км. Цена контракта – 442,6 млн рублей, распоряжение о выборе подрядчика подписал глава РК Сергей Аксенов, - передает "АиФ-Крым".

Согласно распоряжению, дорога должна быть приведена в порядок уж до конца этого года, - говорится в сообщении.