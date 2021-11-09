Главная » Новости
Азербайджан Иран

Крымская компания приведет в порядок дорогу вдоль озера Донузлав

Крымская компания приведет в порядок дорогу вдоль озера Донузлав

Власти Крыма нашли подрядчика для ремонта дороги Новоивановка – Ленское на западе Крыма, проходящей вдоль озера Донузлав - его выполнит компания "ВАД".

Протяженность ремонтируемой дороги составляет 18,8 км. Цена контракта – 442,6 млн рублей, распоряжение о выборе подрядчика подписал глава РК Сергей Аксенов, - передает "АиФ-Крым". 

Согласно распоряжению, дорога должна быть приведена в порядок уж до конца этого года, - говорится в сообщении.

1225 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!