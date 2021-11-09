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Отзывчивый житель Владикавказа едва не остался без телефона

Отзывчивый житель Владикавказа едва не остался без телефона

Подозреваемого в мошенничестве за считанные часы задержали во Владикавказе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть обратился 52-летний местный житель, рассказавший, что на одной из центральных улиц республиканской столицы он встретил малознакомого 19-летнего молодого человека, который попросил у пожилого мужчины телефон, якобы чтобы позвонить. "Однако, как только телефон оказался у него в руках, злоумышленник отошел в сторону, имитируя телефонный разговор, а потом и вовсе скрылся с мобильным в руках", - пояснили в полиции.

Преступник нанес отзывчивому горожанину ущерб на 15 тыс рублей.

Установив все обстоятельства преступления, выяснив приметы и описание мошенника, оперативники буквально в считанные часы установили его личность и местонахождение.

В итоге подозреваемый был задержан у городского рынка как раз в тот момент, когда пытался продать выманенный телефон.

Открыто уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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