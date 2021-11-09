Оппозиция потребовала от властей Грузии выпустить Саакашвили из тюрьмы

Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" проводят митинг в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили у здания Минюста в Тбилиси.

Протестующие требуют освобождения бывшего главы государства, его перевода в гражданскую клинику, а также назначения досрочных внеочередных выборов.

"Ежедневно акции будут проходить на разных локациях, у разных министерств. Движение, движение - до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность Михаила Саакашвили", - приводит слова руководителя ЕНД Ники Мелия Sputnik Грузия".

Кроме того, оппозиция требует встречу с министром юстиции Рати Брегадзе, чтобы лично услышать объяснения в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу.