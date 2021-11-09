Россияне все чаще отправляются в зарубежные вакцинные туры

Из-за высокого спроса на вакцинные туры российские туроператоры вынуждены расширять ассортимент стран, в которые россияне могут поехать, чтобы сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Туроператоры получают множество звонков от агентов и прямых клиентов с запросами о деталях прививочных туров. Так, спрос на подобные поездки в Сербию вырос в три раза, в Хорватию - в десятки раз. Некоторые туркомпании получают сотни запросов в неделю", - рассказала она, передает "Интерфакс".

Основные потребители этого продукта, - россияне среднего возраста, которые хотят сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами для свободного перемещения по миру и поездок в страны, где не признаны российские вакцины.

Новое направление в ассортименте - Греция, которая предлагает три вакцины на выбор: однокомпонентную Johnson & Johnson или двухфазные (MRNA) BioNTech-Pfizer и Moderna. Сама прививка делается бесплатно, - поведала Ломидзе.

В лидерах по числу вакцинных туров остается Сербия, что связано с безвизовым въездом и возможностью бесплатного получения вакцины от коронавируса, а также наличием регулярного прямого авиасообщения. Кроме того, туристические услуги в Сербии в сравнении с другими странами Европы более доступны, - добавила исполнительный директор АТОР.

Стоимость пакетных вакцинных туров в Сербию начинается от 46 тыс рублей на человека, в Хорватию - от 36 тыс. рублей, в Грецию - от 71,3 тыс рублей.