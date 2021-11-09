В Москве вынесли приговор лидеру ячейки ИГИЛ

Руководитель ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Хушкадам Солихов, планировавший теракты в Москве, приговорен к 21 году лишения свободы, сообщает ЦОС ФСБ.

В ведомстве напомнили, что лидер боевиков создал законспирированную ячейку для совершения взрывов в столице, но был задержан в октябре прошлого года.

Отмечается, что Солихов дал признательные показания, его вина в инкриминируемых преступлениях была полностью доказана.

"В ходе следствия у них было изъято приобретенное по указанию главаря большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов", - сообщили в ФСБ.