В Грузии выявили свыше 6 тыс новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус нашли у 6 021 человека.

Общее число инфицированных в стране, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 761 067 человек.

За сутки вылечились 3 792 человека, с начала пандемии – 696 921. Умерли за сутки 75 пациентов, за все время - 10 584 человека.

За сутки сделано 52 033 теста, доля инфицирования– 11,57%, за последние 14 дней – 9,78%.

В карантине в Грузии находятся 54 человека, в стационарах наблюдаются 6 808, в ковид-гостиницах остаются 1 300.