Саакашвили пожаловался на побои и "таскание за волосы"

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме избили, в том числе таская за волосы. Об этом оппозиционер рассказал в послании, которое зачитал его адвокат Ника Гварамия ночью на брифинге.

"Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ", - цитирует документ РИА Новости.

Саакашвили добавил, что его уложили на землю, нанесли несколько ударов по шее и "начали тащить за волосы".

Комментируя сообщения властей Грузии о повреждении им медицинского инвентаря, политик уточнил, что был вынужден пойти на это, когда понял, что ему собираются сделать какой-то укол. Оппозиционер отказывается от любого медицинского вмешательства в тюремной больнице, требуя встречи со своим личным врачом, так как уверен, что в Глданской тюрьме его хотят уничтожить физически.