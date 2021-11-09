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К Новому году в России подорожают практически все продукты

К Новому году в России подорожают практически все продукты

Россиян ждет предновогоднее подорожание не только почти всех продуктов питания, но и непродовольственных товаров, в том числе электроники, - спрогнозировала в беседе с телеканалом "360" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

На продуктовом рынке прогнозируется рост цен на овощи и фрукты, в стоимости поднимутся также зерновые, на фоне этого подорожает мука, хлебобулочные изделия и крупы.

"Уже идут тепличные овощи, плюс импорт будет возрастать, поэтому здесь скорее всего и дальше будет продолжаться подорожание", – рассказала эксперт, передает "АиФ".

Из-за роста цен на пшеницу стремительно дорожают корма, а значит будут дорожать и мясные продукты. Кроме того, будут расти цены на макаронные изделия.

Будут расти цены и на новогодние подарки, которые специалист рекомендует покупать уже сейчас. Что касается цен на парфюм, то они будут зависеть от курса рубля: если российская валюта по отношению к европейской будет слабеть, то они тоже пойдут вверх, - полагает Долгова.

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