Вдвое увеличились поставки газа в Германию по "Ямал - Европе"

Вечером 8 ноября были возобновлены поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа", к утру 9 ноября они выросли более чем в двое, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

На утро 9 ноября прокачка по трубопроводу приблизилась к 860 тыс кубометров в час (накануне 360 тыс куб м). Поставки газа в Германию были приостановлены на двое суток - с 6 ноября "Ямал - Европе" газ пошел в обратном направлении - в Польшу.

Сегодня прокачка газа растет в рамках реализации планов "Газпрома" по закачке топлива в подземные хранилища Европы, потоки газа увеличены и через Украину.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал о планах 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои европейские хранилища.