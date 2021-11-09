Источник: шум трактора привел к убийству в Ингушетии

Пенсионер, проживающий в сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии, подозревается в убийстве соседа, он задержан. Об этом рассказали в районном отделе полиции.

Как передает "Интерфакс", правоохранители задержали мужчину 1951 года рождения 7 ноября, он признался в преступлении и написал явку с повинной.

В СУ СКР по республике уточнили, что в тот день примерно в 18:10 на улице Первомайской неизвестный нанес 56-летнему местному жителю удар ножом в грудь, раненый умер на месте событий. Было открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Информированный источник добавил, что, по предварительным сведениям, убийство было совершено во время ссоры, вспыхнувшей из-за шума трактора, раздражавшего ранее судимого за убийство пенсионера. Совершив преступление, подозреваемый сбежал с места ЧП.