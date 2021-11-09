44 дня Отечественной войны Азербайджана: день сорок четвертый, 9 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В последний, сорок четвертый день войны, 9 ноября, оккупационные войска Армении продолжали сопротивляться контрнаступлению освободительной азербайджанской армии, однако началось массовое бегство захватчиков из Ходжавендского района. Усилились обстрелы приграничных районов Азербайджана.

За 43 дня войны под обстрелами армянских военных преступников погибли 93 мирных жителя Азербайджана, еще 407 были ранены.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC вновь подчеркнул, что Баку готов немедленно прекратить боевые действия. На освобожденных землях были сформированы первые структуры МЧС.

Около 13:00 было объявлено об освобождении сразу 23 сел в шести районах Азербайджана, включая Ходжалинский. В ответ остатки оккупационных сил на северо-востоке фронта массированно ударили по селу Аскипара Тертерского района, пострадали порядка 100 домов.

При попытке отступить из Ходжалы в Ханкенди была ликвидирована военная колонна оккупантов. Освободительная азербайджанская армия перешла в активное контрнаступление на Ходжавендском участке фронта, в частности, были уничтожены одни из последних армянских ЗРК на этом участке фронта.

Днем было опубликовано первое видео из освобожденной Шуши. Армения признала, что ее оккупационные силы выброшены из Шуши, а также что освободительная азербайджанская армия находится на пороге Ханкенди.

В Физулинском районе была обнаружена мечеть, оскверненная захватчиками - они превратили ее в коровник.

Около 19:00 было объявлено об освобождении еще 49 сел в семи районах Азербайджана, таким образом, деоккупация в последний день войны имела лавинообразный характер. Поздно вечером оккупантами в последний раз был обстрелян Тертер.

Вечером пришли известия о крушении российского военного вертолета в Армении, у села Ерасх. Баку немедленно признал вину азербайджанских военных, Генпрокуратура АР начала расследование, глава Минобороны АР выразил соболезнования российскому министру обороны. В МИД РФ позитивно оценили тот факт, что Баку незамедлительно признал вину.

В ночь на 10 ноября Армения капитулировала - об этом сначала неофициально сообщил представитель армянской оппозиции, а затем официально подтвердил премьер-министр Никол Пашинян: война прекращается немедленно, с полуночи 10 ноября по московскому времени. Пашинян пояснил, что у него не было другого выбора.

Президент России Владимир Путин объявил о подписании трехстороннего мирного Заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении о прекращении Карабахской войны. На видеомосте Москва-Баку Владимир Путин и президент Ильхам Алиев подписали этот документ, Пашинян подписал его не в прямом эфире. Алиев также принес Путину извинения за трагический инцидент со сбитым вертолетом.

В этот момент толпа разгневанных националистов ворвалась в здание правительства Армении, вскоре они опубликовали запись из кабинета Никола Пашиняна. У здания парламента толпа поймала и избила спикера Национального собрания, а также ворвалась в здание парламента. Пашинян, находясь в неизвестном месте, пообещал наказать бунтовщиков и позвал людей на улицы в свою защиту, избитый спикер Национального собрания был прооперирован.

Согласно тексту подписанного трехстороннего Заявления, Ереван обязывался вывести оккупационные войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана в течение трех недель, а Россия размещала своих миротворцев в Карабахе, причем передислокация миротворцев началась в ту же ночь. В Минобороны Армении пообещали неукоснительно соблюдать условия Заявления. В Кремле сообщили, что текст Заявления составлялся несколько дней. Документ был опубликован утром 10 ноября.

Таким образом, в последний день войны освободительная азербайджанская армия освободила рекордное число населенных пунктов - 71 село и один поселок. Лишенные сообщения с Арменией, оккупанты в массовом порядке оставили свои позиции и бежали к Ханкенди. Благодаря освобождению Шуши, из которой Ханкенди полностью простреливался, оккупационные армянские силы оказались в окружении, далее их ожидало только уничтожение. Поэтому Ереван согласился капитулировать - чтобы сберечь порядка 20 тыс жизней захватчиков.

Так победой Азербайджана завершилась Карабахская война.