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ДТП с участием скорой помощи произошло в Северной Осетии

ДТП с участием скорой помощи произошло в Северной Осетии

В результате автоаварии с участием машины скорой помощи во Владикавказе пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, автомобиль "Лада Калина" и "ГАЗель" скорой помощи столкнулись на перекрестке улиц Кирова-Маркуса. Машина скорой от удара опрокинулась. 

Отмечается, что в больницу были доставлены водитель легковушки, а также водитель и пассажир скорой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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