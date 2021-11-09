ДТП с участием скорой помощи произошло в Северной Осетии

В результате автоаварии с участием машины скорой помощи во Владикавказе пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, автомобиль "Лада Калина" и "ГАЗель" скорой помощи столкнулись на перекрестке улиц Кирова-Маркуса. Машина скорой от удара опрокинулась.

Отмечается, что в больницу были доставлены водитель легковушки, а также водитель и пассажир скорой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.