Кубань прощается с теплыми деньками

Сегодня жителей Кубани ждет дождливая, но теплая погода, а уже завтра в регионе резко похолодает, дожди усилятся и пойдет снег, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Дело в том, что с 9 по 10 ноября через Кубань пройдут холодные атмосферные фронтальные разделы с северо-западных районов Европы.

Так, сегодня, 9 ноября, в Краснодаре ожидается переменная облачность и 17-19 со знаком плюс. Днем - небольшой дождь и ветер до 6-11 м/с. К вечеру осадки усилятся, а уже завтра на Кубани прогнозируют дожди, дожди с мокрым снегом, снег, местами — сильные осадки. В юго-восточных, предгорных районах и горах ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, а видимость на дорогах ухудшится до 1000-500 м, возможна гололедица, - передает портал Юга.ру.

Также в середине рабочей недели прогнозируется резкое - на 10-12 градусов - похолодание. Уже завтра минимальная температура воздуха составит +4...-1 градус, а в четверг, 11 ноября, столбики термометров опустятся до 1-6 мороза. На востоке края ночью температура будет опускаться до -8, хотя днем воздух прогреется до 1-6 со знаком плюс.