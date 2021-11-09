Турция оказалась главным направлением у россиян на ноябрьские праздники

Больше всего россиян на ноябрьские праздники отправилось в Турцию, вторым по популярности направлением для отдыха стал Египет, пишет РИА Новости.

"Египет не смог стать первым на ноябрьских праздниках, потому что туда еще не летали чартеры. Он может стать таковым после 9 ноября, по окончании новогоднего сезона. А пока лидер - Турция, за ней ОАЭ и Доминикана", - пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

В компании Tez Tour 50% объема бронирований на нерабочую неделю пришлось на Турцию. "Благодаря введению длительных выходных нам удалось отправить на отдых в 2,5 раза больше россиян, чем изначально было запланировано", - отметили в туроператоре. Второе место занял Египет (24% бронирований), следом идут ОАЭ, Кипр, Мальдивы.

В "Интуристе" главным направлением оказался Египет - 65% всех бронирований. В топ-5 также вошли Мальдивы, ОАЭ, Куба, Доминикана и Турция (25%).