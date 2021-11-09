В Дагестане отказались от отмены QR-кодов

Врио главы Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, комментируя ситуацию с коронавирусом в регионе, заявила, что в республике пока не торопятся с отменой системы QR-кодов.

"Мы должны понимать, что с QR-кодами нам придется жить еще долго: выезды в соседние регионы и посещение тех или иных мест будут также ими регламентированы", – приводит ее слова "Аргументы и Факты".

Министр отметила, что за последние дни в Дагестане от COVID-19 привились более 63,5 тыс человек. По ее словам, это хороший рывок по темпам вакцинации. "Хотелось бы, чтобы эти темпы не сбавлялись", - добавила она.

Кроме того, Беляева сообщила, что в настоящее время в республике доступно более 200 тыс доз различных видов вакцины от COVID-19.