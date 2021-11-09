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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева опубликовали поздравления с Днем флага Азербайджана (ФОТО)

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева опубликовали поздравления с Днем флага Азербайджана (ФОТО)

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС АР Ильхам Алиев опубликовал поздравления в связи с Днем Государственного флага, который отмечается сегодня.

Фотография, на которой запечатлены горы Шуши и трехцветный государственный флаг Азербайджанской Республики, размещена на официальных страницах главы государства в Facebook и Twitter.

С праздником азербайджанский народ поздравила и первый вице-президент Мехрибан Алиева, соответствующее сообщение размещено на ее странице в Instagram.

"09.11.2021. Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики!" - обратилась она.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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