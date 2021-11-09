Главная » Новости
Азербайджан Иран

Российские авиаторы снова стали летать в Тегеран

Российские авиаторы снова стали летать в Тегеран

С сегодняшнего дня, 9 ноября, Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Ираном и еще восемью странами.

Так, летать по маршруту Москва – Тегеран - Москва российские авиалайнеры будут три рейса в неделю, а по маршруту Сочи - Тегеран – Сочи - один раз в неделю, передает РИА Новости.

Также теперь можно улететь на Багамы, в Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.

Также сняты ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами, с сегодняшнего дня выросло и число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.

1095 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!