Узбекская компания продавала билеты на несуществующие авиарейсы

Накануне в аэропорту узбекского Навои разгорелся скандал: пассажиры с билетами приехали в воздушную гавань, чтобы улететь несуществующими рейсами российской авиакомпании IFly в Москву и Санкт-Петербург.

Рейсы должны были отправиться ближе к вечеру, и к 18.00 в аэропорту скопилось порядка 200 человек. Однако их рейсов не оказалось в расписании.

"По словам пассажиров, они приобретали авиабилеты в разных филиалах компании "Восток Бухара", расположенных в Самарканде, Бухаре и Ургенче", - сообщили в Uzbekistan Airports, передает Sputnik Узбекистан.

Сотрудники аэропорта связались с авиакомпанией, продававшей билеты, с требованием объясниться перед пассажирами – там заверили, что не замешаны в обмане, пообещав вернуть деньги всем несостоявшимся пассажирам.

В Uzbekistan Airports подчеркнули, что их структура не имеет отношения к продаже авиабилетов.