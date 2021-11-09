Каспийск примет туристический форум Open Dagestan

13 ноября в Каспийске состоится ежегодный туристический форум Open Dagestan. Организаторами мероприятия выступит Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестан, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители всей туристической отрасли республики соберутся на "Анжи-Арене". В рамках форума будут представлены инвестиционные проекты в сфере пляжного и горного туризма, лучшие практики от регионов-лидеров туристической отрасли, реальные кейсы эффективного взаимодействия органов власти, местных жителей и бизнеса, направленные на развитие туризма и повышение инвестиционной привлекательности региона. Также будет презентован проект пилотной площадки "Село 2.0", которая будет создана для возрождения сел Дагестана.

В ходе мероприятия будут проводиться мастер-классы, выставки, ярмарка мастеров в различных видах традиционных народных художественных промыслов.

На форуме также ожидаются обширная концертная программа, тематические игры, фуд-корты с дагестанской кухней.