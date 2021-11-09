В столичном регионе похолодает до нуля градусов

Сегодня жителей столичного региона ожидает облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого, гололедица и высокое атмосферное давление, а температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, местами, преимущественно в первой половине дня, кратковременный снег, мокрый снег, гололедица. Температура в столице около нуля градусов, в Подмосковье от минус до плюс 2", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть холодный, порывистый, северный, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт ст, что выше нормы.

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности: "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Предупреждение в Москве действует с 4:00 вторника до 4:00 четверга, в Подмосковье - с 1:00 вторника до 1:00 четверга, - говорится в сообщении.