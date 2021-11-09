"Спутник" назван наиболее эффективным препаратом для ревакцинации

Ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной, однако наиболее эффективной будет вакцина "Спутник", - сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому вопросу еще не опубликованы, идут исследования", - рассказал он, передает РИА Новости.

Зарубежные исследования показывают, что наиболее эффективной для предотвращения заражения является комбинация различных вакцин, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела.

"Наиболее эффективная вакцина, которая у нас есть в стране для предотвращения тяжелого течения болезни на данном этапе - это вакцина "Спутник", - заключил Тимаков.