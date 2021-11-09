Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Минувшей ночью биткойн в ходе торговой сессии вырос на 7,16%, преодолев новый ценовой рубеж в $67,570 тыс, - свидетельствуют данные портала Coindesk.

Затем на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.57 мск рос в цене еще на 4,93% - до $68,4 тыс. Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Цена биткоина вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно $67 тыс, до этого максимальной отметкой являлся уровень в $64,85 тыс, достигнутый в апреле.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".