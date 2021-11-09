Госдеп США призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров

Госдепартамент США сегодня по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий указал Баку и Еревану на необходимость активизировать контакты, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы решить все остающиеся вопросы, связанные с конфликтом.

"На этой неделе США и международное сообщество отмечают годовщину декларации о прекращении огня, которая положила конец 44 дням интенсивных боевых действий между силами Армении и Азербайджана на Южном Кавказе. ...Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать и активизировать взаимодействие, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, так или иначе связанных с карабахским конфликтом", - говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, передает ТАСС.

Госдепартамент США выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в ходе боевых действий, указав на важность полного обмена пленными, учета пропавших без вести, возвращения временно перемещенных лиц в свои дома, разминирования затронутых конфликтом районов и обеспечения доступа гуманитарных организаций к нуждающимся в их помощи.

США привержены обеспечению "безопасного, стабильного, процветающего будущего" региона, - заверил Прайс.